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Песков опроверг слова о "сдавших нервах" российской делегации в Париже

Мир

Слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у помощника президента России Владислава Суркова сдали нервы в ходе переговоров с представителями украинской делегации в Париже, не соответствуют действительности, сообщил Дмитрий Песков.

"Такого не было", — заявил пресс-секретарь российского президента.

Ранее во вторник Аваков заявил, что Сурков "психанул" во время обсуждения вопроса разведения войск в Донбассе в рамках "нормандского саммита". По его словам, после того, как Киев отказался разводить войска по всей линии соприкосновения, российский чиновник якобы бросил бумаги на стол или на пол и подчеркнул, что такая позиция расходится с предыдущими договоренностями.

Позже глава МВД Украины также сообщил, что на переговорах нервы сдали и у украинского президента Владимира Зеленского. В результате тот якобы "сорвался" на главу МИД России Сергея Лаврова и попросил его перестать кивать головой.

Саммит "нормандской четверки" прошел 9 декабря в Париже впервые за три года. Лидеры России, Германии, Франции и Украины приняли коммюнике, которое предполагает выполнение минских соглашений: прекращение огня до конца года и подготовку новых участков разведения войск Киева и самопровозглашенных республик Донбасса.

Темы сурков аваков песков переговоры саммит в париже
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