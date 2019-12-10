Польша опасается объединения России и Белоруссии

Москва ведет искусную игру, стараясь заставить Минск пойти на объединение на почве экономики, считает эксперт по вопросам безопасности Анджей Талага.

Его мнение публикует польский информационный портал Fronda.pl, где эксперт заявляет, что "Россия стремится колонизировать Белоруссию"

"Лукашенко борется за суверенитет, поскольку в Белоруссии он практически царь-самодержец. Если произойдет российско-белорусская интеграция, его страна станет одним из российских регионов. Лукашенко этого не хочет, но аргументов, в первую очередь экономических, остается у него все меньше. Россия ведет очень умелую игру, стараясь заставить Минск объединиться на экономической почве", - объясняет Анджей Талага.

По его мнению, если Россия и Белоруссия объединятся, ситуация в сфере безопасности Польши и НАТО резко изменится к худшему.

"Хотя Украина служит лучшей буферной зоной, Белоруссия тоже ей выступает. Для того чтобы провести эффективную атаку на Польшу, россиянам придется стянуть войска в Белоруссию. Если они будут изначально там находиться, у нас останется меньше времени на подготовку, разведку обстановки", -высказывает опасение польский эксперт по вопросам безопасности.