Аваков рассказал, почему Зеленский сорвался на Лаврова

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о том, как украинский лидер Владимир Зеленский нагрубил главе российского МИД Сергею Лаврову.

По словам Авакова, помощники Путина "были недовольны" ходом переговоров и позволяли себе "много лишнего".

"Господин Лавров, прекратите кивать головой. Не надо этого делать, я знаю вашу фамилию. В отличие от вас, я лично своими ногами обошёл эти места вдоль границы. Не надо тут кивать головой вроде вы все знаете", - обратился Зеленский к Лаврову.