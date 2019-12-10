На Украине допускают срыв договоренностей "нормандского саммита"

Процесс урегулирования конфликта в Донбассе не будет быстрым, сейчас сохраняется высокая вероятность срыва договоренностей "нормандского саммита", заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

По его словам, нарушение принятых на встрече лидеров "нормандской четверки" решений может произойти на любом этапе.

Украина на переговорах в Париже, по мнению министра, показала всему миру, что будет бороться за возвращение "своих территорий", в том числе на дипломатическом фронте.

Загороднюк отметил, что официальный Киев не пойдет на уступки и не будет разбрасываться территориями, интересами людей и целостностью Украины.

"На саммите была создана позиция для проведения дальнейших переговоров, основой которых должна являться территориальная целостность Украины и принцип безопасность, суверенитет и территориальная целостность — в первую очередь", — уверен глава минобороны.

По итогам прошедшего в Париже саммита лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность Минским соглашениям, прекращение огня до конца года и подготовку новых участков разведения войск Киева и самопровозглашенных республик Донбасса. Вопрос особого статуса территории на переговорах затронут не был.