МИД РФ осудил резолюцию Украины по Крыму

В Министерстве иностранных дел России заявили, что проект резолюции по Крыму, внесенный Украиной в Генеральную Ассамблею ООН содержит обвинения в адрес Москвы и она построена на "передергивании" фактов.

Резолюция, в частности, содержит требование к России "вывести войска из Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины". Также авторы документа выступают против проведения военных учений в Крыму.

Российская делегация поставила этот документ на голосование и выступила "против". Вместе с ней принятие резолюции отвергли 18 государств — членов ГА ООН. Однако поддержали инициативу Украины 63 делегации, 108 — воздержались, и в итоге резолюция была принята.

"Указанный проект вносится в Генассамблею вторую сессию подряд. Он содержит неприемлемые обвинения в адрес России, построен на домыслах, спекуляциях и передергивании фактов. В частности, не выдерживают критики тезисы о "милитаризации" Крыма и частей Черного и Азовского морей", — отмечает в своем сообщении МИД России.

Отмечается также, что "до 2014 года в соответствии с российско-украинским соглашением о пребывании Черноморского флота одна только Россия имела право дислоцировать на полуострове до 25 тысяч военнослужащих, хотя реальный показатель был существенно ниже — 12 тысяч".

Российские дипломаты заявляют, что в акватории Азовского моря нет военно-морских баз РФ. Украина, напротив, активно наращивает свой военный потенциал вдоль береговой линии в районе Бердянска.