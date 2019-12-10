Президент России Владимир Путин прокомментировал встречу Владимира Зеленского с националистами. По его словам, "непонятно, кто был там сильнее". Также российский лидер предположил, что будет если националисты получат контроль над украинско-российской границей в Донбассе.
Владимир Путин выразил мнение, что может начаться "Сребреница". Российский лидер не исключил геноцида народа Донбасса.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".