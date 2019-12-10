Путин предупредил о возможном геноциде в Донбассе

Установление Киевом контроля на границе с Россией чревато геноцидом в Донбассе, заявил президент России Владимир Путин.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев и Москва могут прийти к компромиссу в вопросе передачи Украине контроля над границей в Донбассе. По его словам, в первое время контроль над границей могут осуществлять не погранвойска, а украинская полиция вместе с "представителями территориальных общин".

Путин на данное заявление ответил словами "Это будет Сребреница". Известно, что резня в Сребренице, произошедшая в 1995 году, является самым большим убийством в Европе после окончания Второй мировой войны. Власти Боснии и Герцоговины сообщали об исчезновении около 10 тысяч сребреницких мусульман.

Тем не менее, о необходимости полного возвращения границы под контроль Киева президент Украины Владимир Зеленский заявил после встречи "нормандской четверки" в Париже. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться на следующем саммите в "нормандском формате".