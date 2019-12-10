Twitter назвал самые обсуждаемые темы уходящего года

Социальная сеть Twitter подвела итог уходящего года и назвала самые обсуждаемые темы. Самым обсуждаемым событиям 2019 года стал пожар в соборе Парижской Богоматери. В список актуальных тем также вошли: Брэксит, политический кризис в Венесуэле, а также тайфун Хагибис в Японии.

Самой обсуждаемой личностью стал американский лидер Дональд Трамп. Второе место занял индийский премьер Нарендра Моди. Наибольшее количество репостов набрала фотография куриного яйца и видеозаписи, на которой студенты убегают от уточки.