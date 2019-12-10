В ЕС оценили итоги "нормандского саммита"

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель высказался о прошедшем саммите "нормандской четверки" в Париже. Он считает, что мероприятие стало первым шагом к политическому урегулированию ситуации на Украине.