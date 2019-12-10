Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель высказался о прошедшем саммите "нормандской четверки" в Париже. Он считает, что мероприятие стало первым шагом к политическому урегулированию ситуации на Украине.
"Я приветствую действия Германии и Франции, которые приложили немалые усилия, чтобы стороны достигли договоренностей о разведении войск, прекращении огня и обмене пленными. Лидеры "нормандского формата" заложили уверенную основу для дальнейшего политического урегулирования конфликта в Донбассе", - рассказал Боррель.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".