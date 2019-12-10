Киев не будет пересматривать закон о тотальной украинизации

Украинские власти не будут пересматривать закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", заявила уполномоченный правительства Украины по защите государственного языка Татьяна Монахова.

По ее словам, "закон о тотальной украинизации нужно не пересматривать, а выполнять". Однако Украина как правовое государство будет в определенной степени прислушиваться к выводам Венецианской комиссии Совета Европы, заметила чиновница.

"Комиссия согласилась с правом Украины на защиту и популяризацию своего государственного языка. Они отметили, что в законе позитивно то, что заложена возможность любого гражданина Украины изучать государственный язык", — заявила Монахова.

Она считает, в выводах европейских экспертов есть ряд положений, достойных внимания. и среди них подготовка закона о национальных меньшинствах. Украинские власти подготовят официальный ответ и реплики на выводы Венецианской комиссии, однако не пойдут на переписывание закона, подчеркнула Монахова.

Ранее Венецианская комиссия Совета Европы призвала Украину пересмотреть закон о тотальной украинизации, чтобы "избежать межэтнической напряженности из-за языкового вопроса". По мнению европейских экспертов, закон не выдерживает баланса между защитой украинского языка и обеспечением языковых прав меньшинств.