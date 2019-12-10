Аваков: у Суркова "сдали нервы" на саммите в Париже

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о "психах" российской делегации на саммите в Париже. По его словам, у некоторых российский представителей реально "сдавали нервы".

Аваков упомянул о помощнике президента России Владиславе Суркове, который якобы "позволил себе лишнее" и бросил лист бумаги на "пол или стол". Это произошло во время обсуждения вопроса о разведении войск. Украинская сторона отказалась проводить разведение по всей линии разграничения. Аваков утверждает, что такая позиция Украины вывела Суркова из-за себя.