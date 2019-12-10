Tesla с автопилотом врезалась в полицейский автомобиль

В городе Норулок штата Коннектикут автомобиль Tesla Model 3, двигавшийся на автопилоте, протаранил сразу два автомобиля. Примечательно, что одна из протараненных машин была полицейской.

На дороге произошла нештатная ситуация. Один из автомобилей сломался, поэтому он припарковался к обочине. На помощь к нему приехал экипаж полиции, припарковав свою машину сзади с включенной мигалкой. Не успели полицейские вызвать эвакуатор, как в них въехала Tesla Model 3.

Водитель Tesla рассказал, что включил автопилот, поскольку отвлекся на собаку, которая сидела на заднем сидении.