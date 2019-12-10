Русские научили армию Сирии воевать против террористов

В Сети появились интервью сирийцев, которые рассказали о российской операции против ИГИЛ* в Сирии. Многие из них раскрыли интересные подробности об участии русских в сражениях с террористами "на земле". Эксперты считают, что речь идет о добровольцах из ЧВК "Вагнера".

Трудно переоценить вклад российских Воздушно-космических сил, которые наносили авиаудары по инфраструктуре террористов и поддерживали армию Башара Асада против боевиков различных террористических группировок.

Однако в СМИ появлялись данные о том, что в Сирии присутствовали и российские ЧВК. Наиболее известная из них — ЧВК "Вагнера", и, если верить информации в Сети, она принимала непосредственное участие во всех ключевых сражениях против террористической организации "Исламское государство"*.

Состояние армии Сирии в начале гражданской войны

Участие русских в наземных операциях армии Дамаска нашему изданию прокомментировал военный эксперт генерал-майор Владимир Попов.

"Нужно понимать, в каком состоянии оказалась армия Сирии в начале гражданской войны. Вооруженные силы страны в одночасье были дезорганизованы тем, что в семье каждого военного нашлись сочувствующие вооруженным группировкам, чьи-то родственники взяли оружие и пошли против армии. Террористы же быстро захватывали населенные пункты, месторождения и стратегические высоты, сея страх и активно вербуя сторонников.

В такой ситуации сирийская армия оказалась небоеспособной — дезориентация и стремительные действия боевиков под руководством Запада ее парализовали. В итоге мы видели, что к началу российской операции террористы находились уже на подступах Дамаска, обстреливая окраины столицы. Вмешательство в ситуацию России моментально преломило ход конфликта. Антитеррористическая операция с участием авиации стала орудием для вытеснения бандформирований. Но еще важнее было помочь сирийской армии "на земле" и научить ее воевать", — объяснил генерал-майор.

Вера в русских

В публикации РИА ФАН простые сирийские граждане рассказывали о том, как русские сразу после своего появления на фронтах войны с террористами начинали копать окопы, насыпать брустверы и учить сирийскую армию правилам современной войны. А своим личным примером показывали чудеса доблести и отваги. "Русские выгнали ИГИЛ* из нашей деревни меньше чем за полдня", — рассказывал очевидец.

"Авиация в той ситуации, в какой оказалась Сирия, сыграла ключевую роль — она оказывала поддержку наземным войскам, расчищая пути для наступления и выручая армию "на земле", если она попадала в сложную ситуацию. Но не менее важна была работа добровольцев. Ведь перед Россией не стояла задача воевать любой ценой. Необходимо было в кратчайшие сроки вытеснить террористов с занимаемых выгодных позиций, чтобы выиграть стратегически.

При этом боевики часто захватывали в заложники целые деревни и города — применять авиацию в такой ситуации невозможно. Российские добровольцы личным примером в кратчайшие сроки научили сирийских солдат правилам городского боя, навязывания противнику невыгодных условий в столкновении и максимально эффективным приемам наступления. Во многих случаях сирийские бойцы вдохновлялись боевым духом "бесстрашных русских", — подчеркивает генерал.

Цель и средства

"Охотники на ИГИЛ*" рассказали, как русские бойцы проявляли невиданную храбрость в столкновениях с террористами. Они отстреливались до последнего патрона в окружении, даже получив тяжелые ранения. В других случаях выручали товарищей, рискуя при этом собственными жизнями.

Русские из ЧВК "Вагнера" обеспечили взятие Пальмиры, после чего успешные действия сирийской армии стали регулярными. Благодаря работе российской авиации и других подразделений Минобороны при содействии добровольцев уже к концу 2017 года удалось добиться исчезновения ИГ* в Сирии: террористы лишились всех территорий до реки Евфрат, за которой уже действовали США и курды. Вместо могучего "халифата", который наводил ужас на весь мир, остались только редкие очаги сопротивления недобитых боевиков.

"После того, как наземным и воздушным силам совместно удавалось выбить террористов из их группы влияния, банды ИГИЛ* "обескровливались". Они теряли бойцов, склады с оружием, связи с поставками продовольствия и боеприпасов. По сути, российские и сирийские силы оттесняли боевиков от крупных дорог и населенных пунктов, а также водных артерий, которые очень много значат в условиях ближневосточных пустынь.

Доблесть и заслуги "русских воинов", как с почетом зовут наших соотечественников сирийцы, приуменьшить не получится. Если бы не вмешательство России, Сирия сейчас была бы раздроблена на множество островков нестабильности, в которых хозяйничают жестокие банды. А сфера влияния ИГИЛ* непомерно возросла бы до мировой угрозы. Но этого удалось избежать как грамотными действиями российского командования и отвагой исполнителей", — заключает генерал Попов.

*"Исламское государство" (ИГ; ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ.