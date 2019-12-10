Союз журналистов РФ прокомментировал закрытие сайта "Миротворец"

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев прокомментировал сообщение о закрытии сайта "Миротворец". Примечательно, что его имя также было внесено в базу сайта.

"Закрытие этого сайта - явный признак того, что отношения между нашими странами налаживаются. Возможно, это один из итогов саммита, который недавно завершился в Париже", - предположил Соловьев.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что сайт "Миротворец" прекращает свое существование. Публичный доступ к базе данных закроют. Его сможет использовать лишь ограниченный круг лиц.