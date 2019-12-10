В Европе говорят о возможности объединения Франции и России

Макрон произнес вслух то, что стыдились сказать другие: Россия не исчезнет, нам придется договариваться, сообщает польское издание Gazeta Wyborcza.

Анализируя недавние события, газета пишет: "Трамп шантажирует Зеленского, говоря, что поможет украинскому президенту в войне с Россией, если тот найдет компромат на семью его политического конкурента". "Зеленский замыкается в себе и не знает, куда деть глаза, тем более что в "частной" беседе с американским коллегой успел наговорить всякого про Меркель. Его покровитель олигарх Игорь Коломойский приходит в ярость и объявляет, что раз так, то он позаботится о том, чтобы Украина вновь развернулась к России. Путину уже можно ничего не предпринимать", — делает выводы Gazeta Wyborcza.

По мнению польской ежедневной газеты, Макрон, в каком-то смысле, поступает, как Коломойский. Раз Трамп считает НАТО бессмысленной организацией и враждебно относится ко всему Евросоюзу, значит, "французам стоит напомнить англосаксам о том, чего они всегда сильнее всего боялись: об объединении Франции, Германии и России".

Если к этим странам присоединится Центральная Европа, то исчезнет последнее препятствие для функционирования блока "с немецким мотором, российскими ресурсами" и всеми остальными странами, который может стать угрозой для глобального доминирования США, считает Gazeta Wyborcza.