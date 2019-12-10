Лукашенко и Медведев обсудили дальнейшую интеграцию двух стран

Президент Белоруссии и председатель правительства Российской Федерации провели телефонные переговоры, во время которых обсудили итоги состоявшейся белорусско-российской встречи.

Как известно, встреча сторон, проходившая 7 декабря в Сочи, была посвящена интеграции двух стран.

Александр Лукашенко отметил, что хотел бы в предновогодние дни лично встретится с Дмитрием Медведевым, чтобы переговорить на определенные темы.

Белорусский лидер также высказал предположение, что после 20-декабря нужно будет еще раз встретиться с президентом России Владимиром Путиным, что бы "уже окончательно расставить точки над "i" по важнейшим вопросам функционирования двух государств".

Вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии активно обсуждается с конца прошлого года.

Договор был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства.