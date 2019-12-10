Протестующие покинули площадь у офиса Зеленского

Группа протестующих, которая ранее заняла площадь у офиса президента Украины Владимира Зеленского, завершила протестную акцию. Радикалы разобрали палатки и покинули площадь. Протестующие остались довольны результатами переговоров, поскольку Зеленский "не пересек черту".

Ранее радикалы собрались по призыву Петра Порошенко и Юлии Тимошенко. Они требовали от Зеленского "не принимать капитулянских решений" и "не сдавать национальные интересы Украины".