Косачев рассказал о трудностях в переговорах с Японией

Администрация Синдзо Абэ серьезно изменила курс по отношению к России, однако обеим странам по-прежнему не хватает политической воли, заявил Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам в интервью японскому изданию Asahi Shimbun.

Косачев отметил, что. если говорить о прогрессе в вопросе о Курильских островах, то можно отметить нормализацию отношение между двумя странами. " Несмотря на то, что территориальная проблема пока не урегулирована, нынешние японские власти крайне серьезно изменили курс в направлении полноценного сотрудничества с Россией", — считает политик.

По мнению Косачева, обеим странам недостаточно политической воли для того, чтобы решить такую сложную проблему. Это невозможно, если решение не примут гражданские общества России и Японии.

"В подходах россиян и японцев есть принципиальные различия. На данный момент нет реальных предпосылок для того, чтобы сдвинуть территориальную проблему с мертвой точки", - уверен Константин Косачев. При этом он отмечает, что "в настоящее время большинство россиян не относится к Японии как к врагу. Изменение сознания людей прокладывает путь к решению. Это время обязательно придет".

В Советско-японской декларации 1956 года говорится о "передаче" двух Курильских островов, а не о "возврате". По результатам Второй мировой войны суверенитет на острова перешел СССР. Япония не признает этого, что и мешает переговорам, считает председатель комитета Совфеда по международным делам.