Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский внес на рассмотрение законопроект об отмене закона о государственном языке.
Парламентарий утверждает, что принятый закон "не имеет ничего общего с развитием украинского языка, а направлен лишь на дискриминацию носителей других языков, в частности русского языка".
Сам Бужанский написал в соцсети, что внес законопроект об отмене закона о госязыке, поскольку последний утратил силу из-за решения Венецианской комиссии.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".