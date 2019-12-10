Рада рассмотрит законопроект об отмене закона о госязыке

Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский внес на рассмотрение законопроект об отмене закона о государственном языке.

Парламентарий утверждает, что принятый закон "не имеет ничего общего с развитием украинского языка, а направлен лишь на дискриминацию носителей других языков, в частности русского языка".

Сам Бужанский написал в соцсети, что внес законопроект об отмене закона о госязыке, поскольку последний утратил силу из-за решения Венецианской комиссии.