Украинский премьер заявил о готовности к "газовой войне" с РФ

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не исключает, что с Россией придется договариваться о газе в разгар "газовой войны". По его словам, украинская сторона исполнила свою задумку - вывела вопрос о газе за пределы обсуждения Донбасса в Париже.

"Мы не договорились о новом контракте по газу в Париже, но этого и не должно было быть. Украина будет дальше вести переговоры с российской стороной. Возможно, что переговоры пройдут в обычном формате, но и к "газовой войне" мы тоже готовы", - пояснил Гончарук.

Украинский премьер указывает, что государственные газовые хранилища полностью заполнены, а Евросоюз поддерживает риторику властей Украины.