В ДНР готовы передать Киеву 53 военнопленных

Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова рассказала о готовности донецкой стороны произвести обмен пленными с Киевом. По ее словам, Украина уже передала список с 88 людьми, которые готовы к передачи. В Донецке готовы отдать украинской стороне 53 человека.

Морозова выступила в поддержку обмена, договоренность о котором была достигнута на саммите "нормандской четверки" в Париже. Омбудсмен утверждает, что ДНР настаивала на проведении обмена последние несколько лет.