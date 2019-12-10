В США раскритиковали санкции WADA в отношении России

В материале, опубликованном в The Washington Post отмечается, что WADA не является законным судьей в вопросе отстранения России от международных спортивных состязаний.

Автор публикации Салли Дженкинс считает, что что агентство было создано Международным олимпийским комитетом для того, чтобы обвинить отдельных спортсменов и отвлечь внимание от виновных властей.

"WADA не отстранило Россию от Олимпийских игр в Токио, им просто запретили использовать гимн и флаг. Оставить Россию без мелодии и куска тряпки — идеальное решение от организации, которая заботится о том, как бы замять скандал", — выражает свое мнение американская журналистка.

Как известно, исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также их проведения сроком на четыре года. При этом российские спортсменам позволено принимать участие в международных турнирах под нейтральным флагом.

В антидопинговом агентстве США остались недовольны решением WADA относительно России, отметив наличие коррупции в российском спорте, которую, якобы покрывает WADA.