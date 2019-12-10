Сайт "Миротворец" прекращает свое существование

Администраторы сайта "Миротворец", где публикуются данные о "предателях родины", сообщили о его закрытии. По их словам, ресурс прекращает работать "на радость российским наемникам". В скором времени сервера сайта перестанут работать, и он будет недоступен.

Однако полностью база данных "Миротворца" не исчезнет. Доступ к данных останется у "отдельной категории" пользователей, которая сможет использовать данные в закрытом режиме.