Шесть человек погибли в Таиланде из-за резкого снижения температуры

В Таиланде наблюдается резкое снижение температуры до 13-18 градусов по Цельсию. Похолодание привело к ухудшению самочувствия жителей страны, а также смерти шестерых человек. Об этом сообщило издание Bangkok Post.

Примечательно, что температура упала в восточной и центральной части Таиланда, где это считается настоящей аномалией. Температура в этом регионе практических никогда не опускалась до таких отметок. Метеорологи высказывают не очень положительные прогнозы. По их мнению, холодная температура в диапазоне 13-20 градусов по Цельсию сохранится до конца января следующего года.