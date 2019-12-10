В Таиланде наблюдается резкое снижение температуры до 13-18 градусов по Цельсию. Похолодание привело к ухудшению самочувствия жителей страны, а также смерти шестерых человек. Об этом сообщило издание Bangkok Post.
Примечательно, что температура упала в восточной и центральной части Таиланда, где это считается настоящей аномалией. Температура в этом регионе практических никогда не опускалась до таких отметок. Метеорологи высказывают не очень положительные прогнозы. По их мнению, холодная температура в диапазоне 13-20 градусов по Цельсию сохранится до конца января следующего года.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".