ДНР и Украина обменяются пленными до конца года

Как сообщает уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова, украинская сторона готова выдать 88 человек, Донецк со своей стороны передаст Киеву 53 человека.

При этом еще в конце ноября в МИД ДНР сообщали, что Киев занимает деструктивную позицию во время переговоров по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Донбассом. Отмечалось, что Украина затягивает осуществление обмена, объясняя это процедурными и формальными проблемами.

Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле "всех на всех" осуществляется в соответствии с "Комплексом мер по выполнению Минских соглашений", который был согласован в феврале 2015 года лидерами четырех стран: России, Франции, Германии и Украины. Документ подписан представителями России, Украины, ОБСЕ и руководителями ДНР и ЛНР.

Последний крупный обмен пленными между Киевом, Луганском и Донецком состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда Киев передал 233 человека, ЛНР и ДНР отдали 73 человека.