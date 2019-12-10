Зеленский на год продлит действие закона об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже заявил. что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год. По его мнению, легче продлить этот закон сейчас, чем позднее разрабатывать другой законопроект.

Украинский лидер не исключил, что через какое-то время закон об особом статусе потеряет актуальность и его придется переписывать. Зеленский напомнил, что закон об особом статусе Донбасса - временный. Он действует до тех пор пока в Донбассе не пройдут выборы по украинским законам.