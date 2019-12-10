Итальянский телеканал решил не показывать интервью Башара Асада

Государственный итальянский телеканал Rai News 24 оказался в центре скандала из-за отказа поставить в эфир эксклюзивное интервью с лидером Сирии Башаром Асадом, сообщает независимая британская газета Al Quds.

Руководство канала объяснило перенос трансляции на неопределенное время возникшими организационными проблемами.

По информации Al Quds, телеведущая Моника Маджони, бывший специальный корреспондент на Ближнем Востоке и глава телекомпании провела интервью с сирийским лидером, но ни одна новостная программа и телевизионная сеть Италии не дали его в эфир.

Как заявляет руководство канала, беседа с президентом Сирии проводилось без предварительного согласования, и время ее трансляции в эфире также не было согласовано.

Однако на официальной странице администрации Башара Асада в Facebook было заявлено, что интервью, по согласованию с телеканалом, должно было появиться в эфире 2 декабря одновременно на Rai News 24 и в эфире государственных СМИ Сирии.

"Это еще один пример попытки Запада скрыть правду о ситуации в Сирии и ее последствиях для Европы и для мира в целом" — заявляет Асад.

В пресс-службе итальянской телевизионной сети сообщают, что руководство все еще обсуждает вопрос, касающийся интервью с сирийским лидером. Журналистское сообщество выступило с призывом к руководству канала в ближайшее время прояснить этот "неловкий вопрос".