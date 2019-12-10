Путин: немецкие дипломаты будут высланы из России

Президент РФ раскритиковал решение Германии выслать двух российских дипломатов и объявил о зеркальных мерах: двое немецких дипломатов тоже будут высланы из России. Об этом сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Однако, как информирует газета, Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова помочь Германии в расследовании убийства в Берлине.

На встрече с Ангелой Меркель в Париже российский президент прокомментировал нашумевшее убийство грузина Зелимхана Хангошвили, в организации которого немецкая прокуратура обвинила Россию.

Убитого Путин назвал "бандитом", сообщив, что он был причастен к терактам в московском метро, а значит, стал причиной гибели десятков людей, пишет Süddeutsche Zeitung. Владимир Путин упрекнул Германию в том, что она не выдала "преступника и убийцу", несмотря на запросы российских властей. Однако Россия готова помочь немцам в расследовании убийства Хангошвили в Берлине.

В то же время президент России отказывается называть происходящее кризисом в российско-немецких отношениях, сообщает Süddeutsche Zeitung.