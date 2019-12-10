Лавров прилетел в Вашингтон, где может встретиться с Трампом и Помпео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в столицу США. Источники, знакомые с организацией визита главы МИД в Вашингтон рассказали РБК, что Лавров проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео.

Источники утверждают, что это "обычная практика". Владимир Путин принимал Майка Помпео во время его визита в Москву, а Трамп уже встречался с Лавровым, когда глава российского МИД в прошлый раз совершал рабочий визит в Вашингтон.

Стороны планируют обсудить "широкий круг вопросов".