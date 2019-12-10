Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в столицу США. Источники, знакомые с организацией визита главы МИД в Вашингтон рассказали РБК, что Лавров проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео.
Источники утверждают, что это "обычная практика". Владимир Путин принимал Майка Помпео во время его визита в Москву, а Трамп уже встречался с Лавровым, когда глава российского МИД в прошлый раз совершал рабочий визит в Вашингтон.
Стороны планируют обсудить "широкий круг вопросов".
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