Представители демократической партии США намерены обнародовать, как минимум две статьи об импичменте против президента Дональда Трампа, сообщает телекомпания ABC News.
Сотрудники судебного комитета работали до поздней ночи в понедельник чтобы закончить подготовку обвинений против президента. На следующей неделе, перед рождественскими каникулами демократы получат их для обсуждения и голосования.
Судебная коллегия демократов в Палате представителей планирует собраться во вторник утром, чтобы рассмотреть обвинения в преддверии их публичного обнародования.
По информации ABCnews, адвокаты из Палаты разведки и судебных комитетов представили доказательства расследования, проведенного на Украине. Их показания свидетельствуют о том, что Трамп злоупотребил своей властью, оказав давление на Украину, с целью начать расследование против вице-президента Джо Байден и его сына.
Республиканские юристы выступали в защиту действий президента США. Однако коллегия демократов пришла к выводу, что "президент Трамп нарушил свою клятву перед американским народом, поставил свои личные интересы выше национальной безопасности и представляет угрозу для выборов и правительства".
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".