Демократы намерены обнародовать статьи об импичменте Трампа

Представители демократической партии США намерены обнародовать, как минимум две статьи об импичменте против президента Дональда Трампа, сообщает телекомпания ABC News.

Сотрудники судебного комитета работали до поздней ночи в понедельник чтобы закончить подготовку обвинений против президента. На следующей неделе, перед рождественскими каникулами демократы получат их для обсуждения и голосования.

Судебная коллегия демократов в Палате представителей планирует собраться во вторник утром, чтобы рассмотреть обвинения в преддверии их публичного обнародования.

По информации ABCnews, адвокаты из Палаты разведки и судебных комитетов представили доказательства расследования, проведенного на Украине. Их показания свидетельствуют о том, что Трамп злоупотребил своей властью, оказав давление на Украину, с целью начать расследование против вице-президента Джо Байден и его сына.

Республиканские юристы выступали в защиту действий президента США. Однако коллегия демократов пришла к выводу, что "президент Трамп нарушил свою клятву перед американским народом, поставил свои личные интересы выше национальной безопасности и представляет угрозу для выборов и правительства".