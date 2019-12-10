"Америка — нация зла" — написал летчик, расстрелявший базу ВВС США

Резонансная стрельба на военно-морской базе в США в минувшую пятницу,6 декабря, была устроена гражданином Саудовской Аравии.

О подробностях инцидента, во время которого, по данным американских СМИ, погибли трое военнослужащих и ещё несколько человек были ранены, пишет сегодня китайская газета South China Morning Post.

Как пишет издание, стрелка, убитого полицейскими, звали Мохаммед Альшамрани, он имел звание второго лейтенанта Королевских военно-воздушных силах Саудовской Аравии. По словам командира части Тимоти Кинселла, стрелок был летчиком-стажером, одним из "пары сотен" иностранных военных проходящих обучение на базе.

Накануне устроенной им бойни он, в компании троих земляков смотрел видео других массовых расстрелов. А на следующий день один из них снимал видео у здания базы во время стрельбы, а двое других наблюдали за происходящим из машины. Позже, пишет автор материала, они сказали следователям, что они "просто оказались там в то время".

Но ведь сразу после инцидента Washington Post сообщила, со ссылкой на чиновника из полиции, что "признаков заговора нет". И что Альшамрани — радикал — одиночка. На такой вывод следствие, по версии Post, натолкнул тот факт, что Альшамрани размещал на своей страничке в соцсети пост с осуждением США за "финансирование преступлений против мусульман" и поддержку Израиля.

"Я не против вас потому что вы американцы, я не ненавижу вас за ваши свободы, я ненавижу вас, потому что вы каждый день поддерживаете, финансируете и совершаете преступления не только против мусульман, но и против всего человечества", — цитирует его South China Morning Post.