"Ничья": Зеленский прокомментировал встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих впечатлениях после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Париже на полях саммита "нормандской четверки". По его словам, Путин скрупулезно разбирает каждый вопрос, поэтому с ним сложно договариваться.

"Это сложно. Российский президент разбирает каждую фразу на слова, и мы начинаем перебирать каждое слово. Я совсем другой человек, со мной можно легко договориться. Но у Путин иная природная механика", — пояснил Зеленский.

После завершения саммита украинский президент назвал переговоры "ничьей".