Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих впечатлениях после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Париже на полях саммита "нормандской четверки". По его словам, Путин скрупулезно разбирает каждый вопрос, поэтому с ним сложно договариваться.
"Это сложно. Российский президент разбирает каждую фразу на слова и мы начинаем перебирать каждое слово. Я совсем другой человек, со мной можно легко договориться. Но у Путин иная природная механика", - пояснил Зеленский.
После завершения саммита украинский президент назвал переговоры "ничьей".
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".