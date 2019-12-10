Украинские СМИ: Путин доволен – это плохо, но Зеленский умеет ждать

Украинские СМИ, как самая, наверное, заинтересованная в итогах парижского саммита сторона, активно выясняют детали переговоров в "нормандском формате".

Главный момент, который отметили все издания Незалежной, — слова российского президента о "потеплении отношений между странами" и оптимистичные выводы участников встречи, касающиеся вопросов урегулирования в Донбассе.

На фоне этих заявлений оптимистично прозвучали для украинцев "отчеты с передовой", активно присылавшиеся Арсеном Аваковым, министром внутренних дел Украины, который, как пишет ряд СМИ, "выступал в роли куратора действий Зеленского на предмет зрады (измены — прим. "Правда.ру")".

"Атмосфера рабочая, все пока идет хорошо. Зеленский — молодец, жестко и правильно держит позицию, зрады нет. Все идет очень правильно с государственной позиции", — цитирует Авакова издание КорреспонденТ.

Порадовало украинские издания и то, что и Путин, и Зеленский заявили, что в вопросе об установлении контроля над границами ДНР и ЛНР занимают "противоположные позиции".

"И, хотя принципиальной договоренности по этому вопросу — одному из главных — достичь не удалось, — пишет издание "Новое время страны", — Путин "доволен". Видимо потому, что для него приезд в Париж и мирные предложения вызваны необходимостью повысить свою популярность и помочь своим сторонникам выиграть думские выборы". Путину надо торопиться, уверен автор материала. А Зеленскому спешить некуда.

"Зеленский может заявить: мы можем и подождать, пока благодарные российские сограждане сметут нынешнего президента России. Говорить тогда будем уже со следующим. Думается, в таких условиях Путин быстро согласится на любые условия Зеленского".

Наверное, к такому выводу украинских журналистов направило заявление президента Украины о том, что он "разблокировал газовый вопрос".