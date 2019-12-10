Путин прокомментировал расследование убийства грузинского боевика

Во время пресс-конференции по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже Владимиру Путину был задан вопрос про расследование Германией убийства в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и предполагаемой причастности к этому Рамзана Кадырова.

"В Берлине был убит не грузин, а боевик: жесткий и кровавый человек, он был одним из организаторов взрывов в метро Москвы", — ответил Путин и напомнил, что ранее РФ обращалась к властям ФРГ с просьбой выдать Хангошвили, но "понимания не встретила".

"Более того, — сказал Путин, — Берлин, обвинив Россию в недостаточном участии в расследовании убийства гражданина Грузии, объявил персонами нон-грата двух наших дипломатов" (об этом подробнее читайте в материале "Правда.ру").

Президент назвал это решение немецких властей "некорректным" и заявил, что "Москва ответит на него зеркально" (цитата 5 канала). И добавил, что считает взаимную высылку дипломатов шагом к ухудшению двусторонних отношений между Германией и Россией.