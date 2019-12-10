Саммит в Париже: потепление отношений России с Украиной и Европой

На состоявшейся после окончания парижского саммита "нормандской четверки" пресс-конференции были озвучены основные моменты принятого по итогам встречи коммюнике.

Лидеры четырех стран обсудили положение на Донбассе, условия прекращения там огня, продолжение разведения вооруженных сил на линии соприкосновения, условия обмена пленных в формате "всех на всех" и ряд других, жизненно важных для воюющих сторон вопросов.

Главными итогами разговора, как отметил президент России стали договоренности о том, что контролировать участок украино-российской границе будут по-прежнему силы Луганской и Донецкой народных Республик, украинские власти в своих дальнейших действиях будут руководствоваться подписанной ранее формулой Штайнмайера.

Но главное, подчеркнул Владимир Путин, Украина внесет изменения в свою Конституцию, зафиксировав в основном документе независимый статус Луганской и Донецкой республик в составе страны.

Все участники встречи отметили, что конструктивный разговор президентов России и Украины может означать потепление в отношениях двух стран. И есть надежда, что удастся преломить сложившуюся ситуацию и выстроить добрососедский диалог.

Как отметили Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, переговоры Путина и Зеленского "стали важным шагом в прогрессе урегулирования гражданского конфликта на Украине". А для Европы — сигналом о том, что можно начинать процесс снятия санкций с России.