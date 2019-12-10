Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Саммит в Париже: потепление отношений России с Украиной и Европой

Мир

На состоявшейся после окончания парижского саммита "нормандской четверки" пресс-конференции были озвучены основные моменты принятого по итогам встречи коммюнике.

Лидеры четырех стран обсудили положение на Донбассе, условия прекращения там огня, продолжение разведения вооруженных сил на линии соприкосновения, условия обмена пленных в формате "всех на всех" и ряд других, жизненно важных для воюющих сторон вопросов.

Главными итогами разговора, как отметил президент России стали договоренности о том, что контролировать участок украино-российской границе будут по-прежнему силы Луганской и Донецкой народных Республик, украинские власти в своих дальнейших действиях будут руководствоваться подписанной ранее формулой Штайнмайера.

Но главное, подчеркнул Владимир Путин, Украина внесет изменения в свою Конституцию, зафиксировав в основном документе независимый статус Луганской и Донецкой республик в составе страны.

Все участники встречи отметили, что конструктивный разговор президентов России и Украины может означать потепление в отношениях двух стран. И есть надежда, что удастся преломить сложившуюся ситуацию и выстроить добрососедский диалог.

Как отметили Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, переговоры Путина и Зеленского "стали важным шагом в прогрессе урегулирования гражданского конфликта на Украине". А для Европы — сигналом о том, что можно начинать процесс снятия санкций с России.

Темы париж европа саммит россия украина владимир путин ангела меркель эммануэль макрон нормандская четверка
Актуальная аналитика
Формула небес
"В хоккей играют настоящие мужчины" - Гороскоп дня
Цветы и растения
Особенности выращивания анемон
Путешествия
Шесть лучших аквапарков на Бали
Новости Все >
Саммит в Париже: потепление отношений России с Украиной и Европой
В Киеве считают, что переговоры в Париже прошли успешно
Путин о встрече "нормандской четверки": Я доволен итогами
Саммит "нормандской четверки": как это было
Врач рассказала о пищевых привычках людей, которые спаслись от рака
Врачи рассказали о продуктах, разрушающих кишечник
Эксперты назвали "трезвые" и "пьющие" регионы России
В Кремле сообщили о ходе саммита в Париже
Эксперты предсказали сильнейшую за последние 15 лет эпидемию гриппа
Автогигант США лишается заводов в России
Последние материалы
Саммит в Париже: потепление отношений России с Украиной и Европой
В Киеве считают, что переговоры в Париже прошли успешно
Путин о встрече "нормандской четверки": Я доволен итогами
Саммит "нормандской четверки": как это было
"В хоккей играют настоящие мужчины" - Гороскоп дня
Особенности выращивания анемон
Врач рассказала о пищевых привычках людей, которые спаслись от рака
Шесть лучших аквапарков на Бали
Врачи рассказали о продуктах, разрушающих кишечник
Мифы о животных, которые стоят вам денег
Популярное
Шоу-бизнес
Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек

17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".

Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Новости Белоруссии
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Новости спорта
Норвежские лыжники считают, что Россия предала своих спортсменов
Бывший СССР
Филолог: переход на латиницу грозит Казахстану катаклизмами
Вячеслав Шпаковский "Цербер" - воздушный БПЛА с гранатометом Вячеслав Шпаковский Василий Амирджанов Телебенефис Медведева - бессмысленный и беспощадный? Василий Амирджанов Любовь Степушова Что покажет саммит "нормандского формата" в Париже Любовь Степушова
Комментарии
Норвежские лыжники считают, что Россия предала своих спортсменов
Эксперты предсказали сильнейшую за последние 15 лет эпидемию гриппа
Саммит «нормандской четверки»: как это было
Россияне смогут выступать на олимпиадах и чемпионатах мира без флага
Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"
Песков подтвердил встречу Путина с крупнейшими немецкими бизнесменами
Президент РФ: США открыто планируют в космосе боевые операции
Десять российских компаний оказались в мировом оружейном топе
Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Родченков более 400 раз входил в базу данных из США
Норвежские лыжники считают, что Россия предала своих спортсменов
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Пушков объяснил, почему Ельцин не присоединил Крым
Пушков объяснил, почему Ельцин не присоединил Крым
Президент РФ: США открыто планируют в космосе боевые операции
Президент РФ: США открыто планируют в космосе боевые операции
Россияне смогут выступать на олимпиадах и чемпионатах мира без флага
Пушков объяснил, почему Ельцин не присоединил Крым
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ