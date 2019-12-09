Путин о встрече "нормандской четверки": Я доволен итогами

В рамках состоявшегося 9 декабря саммита «нормандской четверки» президент России Владимир Путин впервые провел двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По информации пресс-службы Елисейского дворца, продолжалась она примерно час. Еще минут 10, говорится в пресс-релизе, Путин и Зеленский говорили «один на один».
Отвечая на вопрос журналистов об этом, российский лидер сказал, что разговор прошел «хорошо, по-деловому». В целом же итогами саммита Владимир Путин остался «доволен».
Кроме разговора с Зеленским президент России пообщался «тет-а-тет» с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".