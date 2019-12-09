В Кремле сообщили о ходе саммита в Париже

Лидеры стран "нормандской четверки" обсуждают подготовленный ранее совместный документ, прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ход переговоров в Париже.

Как уточнили в Кремле, дискуссия проходит вокруг ранее подготовленного проекта совместного документа, а также обсуждаются текущие вопросы.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского рассказали, что стороны "проходят по каждому пункту коммюнике и активно обсуждают каждый пункт". Предположительно, переговоры продлятся еще несколько часов.

Ранее украинская сторона решила изменить формат проведения встречи "нормандской четверки" и предложила провести встречу Зеленского с Путиным до начала саммита лидеров четырех государств.

"Нормандский формат" — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит состоялся 9 декабря 2019 года.