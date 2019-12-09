Министр спорта РФ: решение WADA может быть оспорено

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства отстранить страну от участия в крупных международных турнирах.

По мнению российского министра, некоторые санкции WADA противоречат хартии Международного олимпийского комитета.

Павел Колобков отметил, что решение агентства может быть оспорено, так как на Олимпийский комитет России санкции не распространяются, а в Олимпиаде участвуют спортсмены от комитета.

Известно, что исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира на четыре года. Кроме того, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишили статуса соответствия.

Российская сторона намерена обжаловать решение Всемирного антидопингового агентства.

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что 19 декабря пройдет заседание наблюдательного совета Российского антидопингового агентства. По его итогам можно будет обжаловать решение WADA в Спортивном арбитражном суде.