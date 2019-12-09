Трампа обвинили в нарушении присяги

В США прошли слушания по делу импичмента президента Дональда Трампа. Глава комитета по судебным делам Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер заявила, что американский лидер своими действиями поставил личные интересы выше интересов страны, что является нарушением присяги и поводом для импичмента.

По мнению конгрессмена, Трамп требовал от украинских властей расследовать дело против семьи Байденов, чтобы вывести своего конкурента Джо Байдена из президентской гонки. Также Надлер раскритиковала факт отсутствия представителей Белого дома на слушаниях.