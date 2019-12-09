Евросоюз создаст аналог "акта Магнитского"

О создании санкционного инструмента в сфере прав человека заявил глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель после заседания министров иностранных дел 28 стран сообщества в Брюсселе.

По словам Борреля, работа по созданию глобального санкционного режима в Евросоюзе запущена по запросу ряда стран.

Конгресс США принял "Акт Магнитского" в декабре 2012 года. Документ подписал президент Барак Обама. Акт вводил ограничительные меры в отношении российских должностных лиц, в числе которых были сотрудники силовых ведомств. По мнению Вашингтона, они имели отношение к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в следственном изоляторе "Матросская Тишина" в Москве.

Страсбургский суд признал Россию виновной в нарушении нескольких пунктов Европейской конвенции. В постановлении говорится, что государство не обеспечило право Магнитского на жизнь и не провела справедливого расследования обстоятельств его смерти.