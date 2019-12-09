Норвегию накрыла волна преступлений иммигрантов

Осло стало ареной жестоких нападений иммигрантов на коренных норвежцев, сообщает французское издание Valeurs actuelles.

По мнению еженедельника,Норвегия, как Дания и ее скандинавские соседи, является одной из образцовых стран, так как они демонстрируют достижения в экономической или социальной областях. Даже большие миграционные потоки, охватившие Европу в последние годы, похоже, не нарушают спокойствие их жителей.

Терпимость заложены в норвежской ДНК, и неудивительно, что скандинавское королевство фигурирует среди наименее "расистских" стран в мире, пишет издание. Но эта идиллия в последнее время была жестко прервана волной физических и жестоких расправ.

По информации Valeurs actuelles, преступления совершают банды молодых иммигрантов, число которых обычно варьируется от 5 до 10.

Издание сообщает о полицейском отчете по этому вопросу, который свидетельствует о том, что иммигранты из некоторых стран, особенно палестинцы, иракцы и афганцы, гораздо чаще совершают преступления, чем остальная часть населения. Не норвежцы представлены в 65 из 80 категорий преступников. Также иммигранты из незападных стран в 8 раз чаще совершают насильственные преступления.

Но в Норвегии мало кто из политиков готов комментировать рост преступности среди молодых иммигрантов, отмечает французский еженедельник.