Медведев: Россия должна обжаловать резолюцию WADA

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отреагировал на решение Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

По словам главы правительства, Россия должна обжаловать резолюцию. "Думаю, что те организации, которые отвечают за это, я имею в виду российские организации, в чью компетенцию входят все эти вопросы, они должны будут продумать вопросы о том, чтобы такого рода решение было обжаловано", — уверен Дмитрий Медведев.

В то же время Медведев признал, что в отечественном спорте существуют проблемы с допингом, и это "невозможно отрицать".

Ранее WADA призвала Россию извиниться за допинговые манипуляции, проводимые в Московской антидопинговой лаборатории. Вице-президент организации Линда Хеллеланд высказалась о ситуации, как о "самом большом скандале, который был в мировом спорте".

9 декабря исполком организации отстранил Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Россия также не сможет подавать заявки на проведение международных турниров, а РУСАДА признано несоответствующим кодексу WADA и лишено лицензии на дальнейшую работу.