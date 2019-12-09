Уже 125 тысяч жителей Донбасса получили паспорта РФ

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что с апреля 2019 года уже 125 тысяч жителей Донбасса получили паспорта РФ. По его словам, в пункты приема документов Ростовской области поступило более 160 тысяч заявлений.

На текущий момент количество людей, принятых по госпрограмме добровольного переселения соотечественников остается на уровне прошлого года - 92,5 тысячи человек. Сейчас переселенцев принимают 76 российский регионов. В следующем году их количество планируется увеличить до 80.