На главу офиса президента Украины возбудили уголовное дело

Национальная полиция Украины возбудила уголовное производство против главы офиса президента Андрея Богдана по заявлению мэра Киева Виталия Кличко.

Как сообщает "Радио Свобода", полиция начала расследование по статье 356 Уголовного кодекса Украины «самоуправство». Заявление было подано Кличко в начале ноября и касается возможного самоуправства главы президентского офиса при увольнении председателя Киевской городской государственной администрации. Сам глава президентского офиса пока не отреагировал на открытие уголовного производства.

Ранее Кличко подал иски против премьер-министра Украины Алексея Гончарука и Андрея Богдана из-за решения об отстранении его с поста председателя КГГА.

Кличко настаивает, что глава президентского офиса грубо нарушил Конституцию Украины, когда подал письмо в правительство, ставшее основанием рассмотрения представления об увольнении. Мэр подчеркивает, что такие вопросы находятся исключительно в компетенции президента и правительства.

Кабинет министров согласовал увольнение Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации 4 сентября. По словам премьер-министра Украины, постановление вскоре поступило президенту Владимиру Зеленскому, который и принял окончательное решение об отстранении Кличко от занимаемой должности.