В МИД сообщили о готовности РФ обменятся дипломатическими нотами с США

Москва готова к обмену с Вашингтоном гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг другу, сообщили в МИД России перед визитом министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Соединенные Штаты.

Россия неоднократно ставила вопрос о том, чтобы обменяться с США письмами с обязательствами по невмешательству во внутренние дела друг друга, — отмечают в министерстве иностранных дел. РФ,

Примером должен стать обмен личными нотами между Франклином Рузвельтом и Максимом Литвиновым в 1933 году при восстановлении дипломатических отношений США и СССР по инициативе американской стороны.

Москва вновь готова к обмену такими гарантиями. Более того, 7 июня 2018 года в Госдепартамент был передан проект такого послания, однако в Вашингтоне "давать обещания отказались".

Ранее стало известно, что Совет Федерации занимается разработкой международной конвенции ООН о невмешательстве в дела других стран. Как отмечают эксперты, предложение является выгодным для России, но вряд ли будет поддержано США.