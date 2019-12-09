Корабль "Прогресс МС-13" автоматически пристыковался к МКС

Российский Центр управления полетов сообщил о стыковке грузового корабля "Прогресс МС-13" с Международной космической станции. Грузовой корабль стартовал с ракетой-носителем "Союз-2.1а" 6 декабря с космодрома Байконур.

По информации ЦУП, стыковка прошла в автоматическом режиме. Грузовой корабль доставил на МКС 650 кг топлива, 420 кг воды, 1360 кг сухих грузов и 50 кг баллонов с кислородом. Также в одном из отсеков "Прогресс МС-13" комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены.