Киев назвал встречу в Париже своим "дипломатическим наступлением"

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба выразил мнение, что встреча лидеров "нормандского формата" в Париже является "дипломатическим наступлением" Украины. Свое мнение политик озвучил в эфире ТСН.

"Сама встреча в "нормандском формате" - это дипломатическое наступление. Последних три года ничего подобного не происходило, все ждали этого. И вот это произошло", - рассказал Кулеба.

По мнению украинского вице-премьера, переговоры будут сложными, поскольку у Владимира Зеленского есть ряд "красных линий".