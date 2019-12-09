Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"

Политолог Евгений Сатановский опубликовал на своей странице в соцсети прогноз на переговоры лидеров "нормандской четверки". По его мнению, переговоры в "нормандском формате" заранее "обречены на провал", а максимум чего можно ожидать от Украины - "прекращения огня".

Сатановский утверждает, что Владимир Зеленский не тот человек, который сможет прекратить конфликт в Донбассе, поскольку он не обладает реальной политической властью на Украине. Политолог обращает внимание, что единственным рычагом в этом противостоянии может стать Дональд Трамп, однако демократы "сожрут" его, если он посмеет надавить на Зеленского.

Сатановский подчеркнул, что конфликт в Донбассе был создан именно Демократической партией США. Несмотря на то, что инициаторы войны сейчас не готовы воевать, прекращать войну они не собираются. Политолог не исключил, что Киев хочет заполучить неконтролируемые территории и устроить там "зачистку".