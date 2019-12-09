Захарова анонсировала встречу Путина и Зеленского

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что встреча российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского состоится сегодня после официальной части саммита "нормандской четверки" в Елисейском дворце.

Также дипломат пояснила, почему российская сторона согласилась провести встречу в двухстороннем формате. По ее словам, Украина в последнее время продемонстрировала готовность и решимость идти путем мирного урегулирования.